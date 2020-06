„Bei Sturmwarnung gehen immer wieder Notrufe ein“

„Krone“:Mit einer Kollegin haben Sie während eines Sturms ein Wiener Paar auf ihrem Boot sicher ans Ufer gebracht. Was war genau passiert?

Alexander Z.: In der Leitstelle ist ein Anruf eingegangen, dass ein besorgter Bürger vermutet, dass ein Boot am Traunsee in Seenot ist. Drei Streifen sind sofort nach Altmünster gefahren und haben von Land aus geschaut, ob ein Segelboot am Wasser ist.