Tirol-Kapitän kritisiert Liga wegen Terminplans

Man hätte immerhin auch bis Ende Juli spielen können, meinte Oswald nach dem 1:1 seines Teams in St. Pölten. Die Liga bestreitet von 2. Juni bis 5. Juli insgesamt zehn Runden in knapp fünf Wochen. „Es wäre für jeden Spieler einfacher gewesen, wenn wir nicht so viele englische Wochen hätten. Aber die Bundesliga hat es so entschieden und wir müssen uns danach richten“, merkte Oswald am Donnerstag an. „Hut ab vor allen Champions-League-Mannschaften, die das Jahr für Jahr durchmachen“, sagte er.