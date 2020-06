270-Grad-Studio in Wien zaubert virtuelle Kulissen

„Die Idee ist bereits vor zwei Jahren entstanden“, sagte Göltl. Besonders intensiv sei in den vergangenen Wochen am Vorhaben gearbeitet worden. „Wir haben in der Corona-Zeit unsere Ressourcen, die brach gelegen sind, genutzt und in sechs Wochen sehr viel gearbeitet.“ Gleichzeitig gab er aber zu bedenken, dass diese Technologie „in ersten Schritten funktioniert“, also durchaus noch weitere Entwicklungsarbeit ansteht, und dass das am Donnerstag vorgestellte Setting nur eines von vielen möglichen sei. Anstelle der LED-Box könnte man etwa eine gebogene Fläche verwenden oder die Maße skalieren.