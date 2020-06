Gestohlene Gastro-Gutscheine werden gesperrt

Diebstähle in mehreren Bezirken gemeldet

„Krone“-Leser berichten von Diebstählen in Hernals, Döbling und Favoriten. „Im Haus meiner Mutter im 17. Bezirk haben zwei von 12 Parteien keinen Gutschein erhalten. Sie hat den Briefträger darauf angesprochen. Er versicherte ihr, er habe alle Kuverts zugestellt“, erzählt eine Hausbesorgerin. Weitere Fälle aus dem 19. Bezirk seien ihr bekannt. In sozialen Medien kursierten Bilder von aufgebrochenen Briefkästen, angeblich aus Gemeindebauten. Beschädigte Postkästen gebe es wohl. Ob diese in Zusammenhang mit den Gutscheinen stehen, dafür lägen bisher keine konkreten Indizien vor, meint eine Sprecherin von Wiener Wohnen.