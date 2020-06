Bezirkschef im Talk: „Müssen Prioritäten setzen“

„Bewohner wollen jetzt Antworten“

Skeptisch zeigt sich jedoch der, durch die Corona-Krise sowieso schon geschwächte Handel. Von Seiten der Wirtschaft sieht man in diesem Vorstoß einen erneuten Anschlag auf die Geschäfte. Laut Figl würde aber bereits „seit zwei Jahren über eine Verkehrsberuhigung diskutiert werden“, auch mit Vertretern der Wirtschaft hätte man sich damals darauf geeinigt. Vorwürfe, dass dieser Vorstoß bewusst jetzt ein paar Monate vor der Gemeinderatswahl angesetzt wurde, weist Figl zurück: „Es ist so, dass der Diskussionsprozess für uns als Innere Stadt jetzt einfach am Ende stand. Die Bewohner erwarten sich jetzt Antworten.“ Der Platz in der Innenstadt sei „heiß umkämpft“, daher müsse man jetzt „gewisse Prioritäten setzen“.