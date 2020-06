Feiern im großen Stil, mit freiwilligem Tracking

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) haben am Mittwoch eine ganze Reihe an Lockerungen verkündet. Schon Anfang Juli fällt etwa die Maskenpflicht auch für Angestellte in Gastronomie und Hotellerie und bei Veranstaltungen wird auch wieder im großen Rahmen gefeiert werden dürfen. Eine wichtige Rolle soll nun aber das freiwillige Tracking spielen.