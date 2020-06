Betriebe ansiedeln, um neue Jobs zu schaffen

Eines der erfolgreichen Unternehmen in Kemeten ist der auf Schienenfahrzeuge spezialisierte innovative und international tätige Betrieb „H&P Trading“ mit über 20 Beschäftigten. „Durch die Errichtung einer weiteren großen Lager- und Montagehalle direkt neben der noch in Bau befindlichen Halle sichert das Unternehmen wertvolle Arbeitsplätze“, betont Wirtschaftslandesrat Christian Illedits bei einem Lokalaugenschein in Kemeten. Seit Beginn der Corona-Krise habe sich die Situation am heimischen Arbeitsmarkt stark verschärft. Mehr als 11.500 Personen waren im Mai arbeitslos gemeldet - ein Plus von 63,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.