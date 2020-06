Gewalt in Flüchtlingslager auf Lesbos nimmt zu

Wie ein „Pingpongspiel“

In Griechenland gebe es weder eine Vorbereitung auf die Aufnahme von Flüchtlingen von den Inseln noch eine Aussicht auf ein Abkommen mit der Türkei. Griechische und türkische Küstenwache würde ein „Pingpong-Spiel“ mit den Flüchtlingen spielen - viele würden weder in Griechenland noch in der Türkei aufgenommen werden, sondern hin und her geschickt.