Was kann dahinter stecken, wenn wir stinken?

Starkes Schwitzen mit beißendem Schweißgeruch deutet ebenfalls auf verschiedene Erkrankungen hin. Eine Schilddrüsenüberfunktion etwa kurbelt die Schweißproduktion an. Häufig zeigen sich in diesem Zusammenhang zudem Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, Gewichtsverlust und Nervosität. Auch Fieber lässt den Körper intensiv riechen und sorgt für eine vermehrte Schweißabsonderung. Wer allerdings ständig und viel schwitzt, auch an Händen, Füßen und auf dem Kopf, leidet womöglich an einer Hyperhidrose, also unter krankhaftem Schwitzen.