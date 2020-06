Lokalverweis: Aus Rache mit Eisenstange randaliert

19-Jähriger als Serientäter

Die Ermittlungen der Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Süd (Gruppe Kerschbaum), sollten auf die Spur des Serben führen. Zusätzlich belastete den 19-Jährigen am Tatort sichergestellte DNA. Wie sich weiters herausstellte, soll er auch für einen Straßenraub am Franz-Josefs-Kai in der Innenstadt, einen Wohnungseinbruch in der Meidlinger Hauptstraße, einen Postkasteneinbruch in der Spittelbreitengasse sowie zwei Kellereinbrüche, ebenfalls in Meidling, verantwortlich sein.