Deutsche Banken: „Brauchen programmierbaren Euro“

Der BdB verwies gegenüber dem „Handelsblatt“ auf die Pläne von Facebook für seine Digitalwährung Libra und auf Pilotprojekte in China mit einem digitalen Renminbi. Wirtschaft, Banken und Regierungen müssten damit rechnen, dass in Kürze programmierbares Geld auch im europäischen Zahlungsverkehr zur Verfügung stehen werde. „Wenn wir jetzt nicht in die Puschen kommen, können wir bei digitalen Bezahlmodellen künftig nur noch auswählen, ob wir die amerikanische oder chinesische Variante wählen wollen“, warnte Krautscheid.