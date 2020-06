ISS-Astronaut fotografiert prächtige Polarlichter

Beim Aufprall auf die oberste Schicht der Atmosphäre regen die Teilchen aufgrund einer geänderten Elektronen-Konfiguration dort vorhandene Moleküle (Sauerstoff oder etwa Stickstoff) zum Leuchten an. Nordlichter können verschiedene Farben haben: Grünes Licht entsteht, wenn Sauerstoffatome in 100 Kilometern Höhe angeregt werden, rotes kommt von Sauerstoffatomen in etwa 200 Kilometern Höhe, Stickstoffatome senden violettes bis blaues Licht aus.