Kultur-Live-Erlebnisse nehmen wieder Fahrt auf

Bruckner Orchester in Gmunden

Die Klassik-Welt kann die Corona-Sicherheitsbestimmungen noch am leichtesten erfüllen, daher erwacht am 3. Juli auch das Brucknerhaus mit Ars Antiqua Austria wieder zum Leben, am 9. Juli folgt der Start beim Musiksommer Bad Schallerbach mit dem Vienna Barbershop Quartet und nach intensiven Wochen konnten nun die Salzkammergut Festwochen Gmunden bestätigen, dass das Bruckner Orchester unter Markus Poschner sein erstes Sinfoniekonzert nach dem Shutdown am 22. August im Toscana Congress geben wird: „Die Sehnsucht nach so einem Live-Klangerlebnis ist enorm hoch“, so GF Johanna Mitterbauer.