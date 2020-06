Regierung senkt Steuer bei Speisen und Getränken

Der Steuersatz auf Speisen und alle Getränke in der Gastronomie wird auf fünf Prozent gesenkt. Das verkündeten Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, Finanzminister Gernot Blümel (beide ÖVP) und die Staatssekretärin für Kunst und Kultur, Andrea Mayer (Grüne), am Freitag. „Mit dieser Steuersenkung setzen wir eine zusätzliche, rasche Entlastung für unsere Tourismus-Betriebe und die Schaffung neuer Arbeitsplätze um“, so Köstinger.