Hilfspaket kommt: Tourismus hofft auf Inländer

Trotz der weiteren Grenzöffnungen setzen die heimischen Hotels für den Sommer ganz massiv auf inländische Gäste. Laut Umfrage vom Mai für die Österreich Werbung (ÖW) planen 63 Prozent der Bevölkerung eine Reise, 61 Prozent denken dabei am ehesten an Österreich. Hauptgründe seien Sicherheit und hohe Hygienestandards, auch Werte wie Naturerlebnis, Entschleunigung, Regionalität und nachhaltiger Genuss hätten durch Corona an Wichtigkeit gewonnen, so die Umfrage.