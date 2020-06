SPÖ fordert 2,2 Mrd. € Direkthilfe für Gemeinden

Die SPÖ hält die von der Regierung angekündigten Investitions-Zuschüsse für Gemeinden für nicht ausreichend, um die hohen Einnahmenausfälle durch die Corona-Krise abzufedern. Nötig seien 2,2 Milliarden Euro Direkthilfe sofort plus 500 Millionen Euro für Investitionen, forderte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit SPÖ-Bürgermeistern vollen Ersatz für den „Corona-Kollateralschaden“.