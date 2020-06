Für Bonusklub: Uroma muss beim Geburtstag tricksen

Auch mit bald 102 Jahren möchte Ilse H. aus Kärnten auf nichts verzichten. „Ich bin ja nur alt und nicht krank und kann ja so weiterleben wie bisher“, so die rüstige und geistig hellwache Seniorin. Also ließ sie sich auch bei einem großen Bonusklub eintragen, um alle Vorteile zu genießen. Doch ihr Jahrgang 1918 war nicht vergeben, weil die Geburtsdatumseingabe bei 1920 aufhört.