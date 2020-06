US-Botschafter Traina: „Ein Zeichen der Hoffnung“

Zu Beginn der Corona-Pandemie hatten Sie festgehalten, in Österreich auf Posten zu bleiben, da Sie sich hier sehrsicher fühlen. Nach drei Monaten können Sie feststellen, dass es eine richtige Entscheidung war im Vergleich zu den Pandemie-Problemen in Ihrer Heimat?

Meine Freunde in den Staaten sehen mich in Österreich neidvoll in einer privilegierten Situation. Die Pandemie-Probleme in den USA haben verschiedene Ursachen. In San Francisco, wo ich herkomme, wurde die Lage mit einem frühen Lockdown ziemlich gut gemeistert. Kein Land war wirklich perfekt auf die Pandemie vorbereitet, aber Österreich hat die Herausforderung wirklich gut gemanagt. Ich könnte mich nicht sicherer fühlen!