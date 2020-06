Unwetteralarm: Sonntag bringt noch starke Gewitter

Eine Kaltfront rollt am heutigen Sonntag über Österreich und beschert uns - besonders im Osten - Unwettergefahr. Speziell in Niederösterreich (wo es bereits am Samstagabend zu Feuerwehreinsätzen kam), in Wien, im Mittel- und Nordburgenland können am Abend in der schwülen Luft heftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und vereinzelt Hagel entstehen, wie die Österreichische Unwetterzentrale berichtet.