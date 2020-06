Nächster Machtrausch: „Ministerin wird es richten“

„Es kann schon sein, dass ich verurteilt werde, aber ...“

In dem zweiseitigen Schreiben ist neben (wieder einmal) Drogengerüchten auch die Rede von einem - so wie auf Ibiza - weiteren Machtrausch zur späten Stunde nach dem Neujahrstreffen seiner mittlerweile zu „Team Strache“ umbenannten Politbewegung in den Sofiensälen. Dort habe er vor zumindest zwei Zeugen damit geprahlt: „Es kann schon sein, dass ich zu drei Jahren verurteilt werde. Aber die (Anm. d. Red. Justizministerin) Alma Zadić wird das schon richten.“