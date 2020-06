Verrückteste Autodisco am Flughafen Klagenfurt

Endlich Großkonzerte und das bereits Ende Juni. Am 26. und 27. Juni wird der Flughafen Klagenfurt zum Schauplatz der verrücktesten Autodisco und das absolut virussicher. Denn beim AIRbeat 2020 bleibt das Publikum im Auto. Die Fahrzeuge werden vor Ort so eingewiesen, dass jeder eine gute Sicht auf die Bühne, die Live-Acts und die riesige LED-Wall hat. Der Ton wird ins Auto gefunkt. Am ersten Tag kommen Schlagerfans auf ihre Kosten, am zweiten gibt´s Electronic Dance Music. Am besten gleich Tickets sichern.