Verkehr am Brenner brach um 59 Prozent ein

Im Jahresvergleich etwa nur halb so viele Pkw

Über die ersten fünf Monate des Jahres gesehen fuhren in Summe etwa halb so viele Pkw über den Brenner (2,2 statt 4 Millionen wie im Vorjahr). Bei weitem nicht so stark fielen die Einbrüche im Transit aus. Lkw durften während der Corona-Krise sogar an Wochenenden fahren, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.