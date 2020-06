NY: Polizeichef entschuldigt sich für Beamte

Erneut Tausende Menschen in New York auf den Straßen

Am Donnerstag und in der Nacht auf Freitag waren erneut Tausende Menschen in mehreren Stadtteilen New Yorks auf die Straße gegangen und hatten wieder weitestgehend friedlich für ein Ende des Rassismus und für Gerechtigkeit für den bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommenen Afro-Amerikaner George Floyd demonstriert. Polizeihubschrauber kreisten die ganze Nacht lang über der Metropole.