Porsche 911 Heritage: Viel Geld für Geschichte

An frühe Rennsportfahrzeuge von Porsche erinnern zum Beispiel die prominent in den Flanken sichtbare Startnummer 50 samt Markenschriftzug in Weiß sowie weiße Streifen auf den vorderen Kotflügeln. Im Kontrast dazu gibt es neben vier anderen Lackvarianten exklusiv für das Sondermodell ein Kirschrot-Metallic. Wiederum eine Referenz an vergangene Zeiten sind ein goldfarben unterlegtes Markenlogo sowie goldene Schriftzüge in den B-Säulen und am Heck. Außerdem steht das Modell auf Carrera-Design-Felgen mit vorne 20 und hinten 21 Zoll Durchmesser, durch die Bremssättel in spezieller Klassik-Optik zu sehen sind.