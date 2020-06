Grazer Probelauf für Massen-Impfungen

Beratungsgespräch fix im Mutter-Kind-Pass

Generell scheint die Impfmoral in der Steiermark zu steigen - vor allem bei den so wichtigen Gratis-Impfungen für 0- bis 6-Jährige. Hier wurden im Vorjahr 113.307 Impfungen verabreicht - das sind um exakt 3201 mehr als im Jahr 2018. Die Steigerung ist vor allem auf den Zuwachs bei MMR-Impfungen (Masern, Mumps, Röteln) zurückzuführen - diese Zahl wuchs nämlich um 3.827 an.