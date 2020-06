Chicagos Stadtchefin beschimpft Trump: „F*** dich“

„Das ist keine Führung. Das ist Feigheit“

Die Bürgermeisterin fordert eine Entschuldigung von Trump. „Niemand wird still dasitzen und Plünderung und Gewalt dulden. Aber als Präsident der Vereinigten Staaten pauschal dazu aufzurufen, Menschen auf der Straße zu erschießen, das ist es, was mir Sorgen bereitet. Und ehrlich gesagt, jeder sollte darüber besorgt sein. Das ist keine Führung. Das ist Feigheit“, so Lightfoot. Sie ist die erste afroamerikanische Bürgermeisterin in der Geschichte Chicagos.