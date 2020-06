Polizei sucht jetzt den Rest der Rammbock-Bande

Mit einem gestohlen Auto und einem Holzpflock drangen die drei Männer am 10. Februar in der Früh durch die gläserne Eingangstüre eines Nobeljuweliers am Alten Markt in der Stadt Salzburg ein. Binnen drei Minuten rissen sich die Täter daraufhin Luxusuhren im Gesamtwert von 499.000 Euro unter den Nagel. Dann flüchtete das Trio. Zürück blieben viele Scherben, ein ausgerissenes Straßenschild und ein Sachschaden von 180.000 Euro.