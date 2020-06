Jordan nach Tod von George Floyd „tief betrübt“

Jordans Kommentare kamen am Sonntag, dem sechsten Tag, an dem mitunter gewalttätige Proteste über Dutzende US-Städte schwappten. Auslöser für die aufgeheizte Stimmung im Land war der durch einen Polizeieinsatz herbeigeführte Tod von Floyd am vergangenen Montag in Minneapolis. Einer von vier beteiligten Beamten saß dem 46-Jährigen minutenlang mit dem Knie im Nacken. Die Bitten des Afroamerikaners, ihn atmen zu lassen, ignorierte er.