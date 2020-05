Schule: Mit Sport und ohne Maske zu mehr Bewegung

Künftig soll eine Bewegungseinheit in der Schule wieder möglich sein - nach dem regulären Unterricht. Anders sei es mit dem Stundenplan nicht zu machen, so ist aus den Schulen zu vernehmen. Der Mund-Nasen-Schutz hat ausgedient - vermutlich schon früher als am 15. Juni. Bereits in der kommenden Woche könnte es den Schülern erspart bleiben, beim Betreten des Gebäudes sowie in den Pausen eine Maske zu tragen. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger hat ein Ende der Maskenpflicht für Schüler bis 14 Jahre bereits vor zwei Wochen in der „Krone“ gefordert.