Kogler: „Wir werden da und dort etwas begradigen“

Aber was hätten die Grünen, wären sie jetzt nicht in der Regierung, gemacht, wenn der Finanzminister ein Budget mit völlig veralteten Zahlen und kurz vor Mitternacht einen Abänderungsantrag vorlegt?

Der Abänderungsantrag ist ein Entgegenkommen an die Opposition. Die zig Milliarden Differenzen in der Wirtschaftsentwicklung machen Budgetzahlen unprognostizierbar. Im Übrigen: Im Herbst 2010 hat die SPÖ das Budget verfassungswidrig verzögert, bis in Wien die Wahl vorbei war. So kam die Zwölfeinhalb-Stunden-Rede eines Angeordneten zustande (Anm.: Es war Werner Kogler, der aus Protest eine Marathon-Rede im Nationalrat hielt, damit hält er bis heute den Rekord). Noch habe ich keine Zwölfeinhalb-Stunden-Rede vernommen. Die Blümel-Sünde kann so groß nicht sein.