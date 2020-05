Trafik-Coup war heuer der siebente Raubüberfall

Nadel im Heuhaufen

Weiter ungeklärt ist der Überfall auf einen Geldtransporter vor einer Bank in Alkoven vor zwei Wochen. In den vergangenen zwei Jahren konnten 43% der Räuber untertauchen. „Kein Vorwurf an die Opfer, aber oftmals sind die Wahrnehmungen an den Täter völlig verzerrt und stimmen nicht. Das liegt an der Stresssituation“, so Riedler. Kann auch die Überwachungskamera keine brauchbaren Bilder liefern, beginnt die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.