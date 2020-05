Deutsche Küsten mit voller Auslastung zu Pfingsten

Die an Nord- und Ostsee grenzenden deutschen Bundesländer stellen sich auf zahlreiche Touristen am langen Pfingstwochenende ein. In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sind viele Unterkünfte fast ausgebucht. Die 60-prozentige Belegungsbeschränkung in touristischen Betrieben wird nach Einschätzung des Tourismusverbands in Mecklenburg-Vorpommern, zu dem etwa auch die bevölkerungsreichste deutsche Insel Rügen gehört, zu einer Fast-Vollauslastung führen.