Corona-Regeln: Was regional gelöst werden könnte

Änderungen bei Turnunterricht und Maskenpflicht

In den Schulen solle daher rasch wieder Turnunterricht stattfinden, „natürlich unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes“, so der Landeshauptmann. Zudem plädiert er für Lockerungen in der Gastronomie: Die Maskenpflicht für Gäste, die derzeit beim Betreten eines Restaurants einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, könne entfallen. Auch die Zahl der erlaubten Personen an einem Tisch - derzeit maximal vier Erwachsene plus Kinder - solle erhöht werden. Allgemein solle die Maskenpflicht nur noch beim Unterschreiten des Sicherheitsabstandes gelten.