Soko Ibiza stellte gesamtes Videomaterial sicher

Sensationserfolg der Soko Ibiza! Ein Jahr nach dem größten Polit-Skandal in der Geschichte der Zweiten Republik (siehe Archiv-Videobericht oben) sind mehr als zwölf Stunden Originalvideo- und Tonmaterial der verhängnisvollen Abhör-Falle in einer Villa auf Ibiza für den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in den Händen der Ermittler. Und: Nach dem Lockvogel, der „schoafen Russin“ und vermeintlichen Oligarchen-Nichte, wird jetzt per gestochen scharfen Fotos international gefahndet.