Autonome und normale Autos müssen sich Spur teilen

Das Projekt Inframix, bei dem sich neben der Asfinag und AustriaTech weitere neun Partner, darunter der deutsche Autobauer BMW und mehrere Forschungseinrichtungen, drei Jahre lang mit dem Mischverkehr von automatisierten und nicht-automatisierten Kraftfahrzeugen beschäftigt haben, ist zum Schluss gekommen, dass vor allem in die digitale Infrastruktur, also in Geräteboxen entlang der Straßen, investiert werden müsse, damit Autos kommunizieren können.