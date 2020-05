Hubert von Goisern kommt 2021 nach Maria Wörth

„Wir waren in Zeiten des Shutdown produktiv und haben immer positiv in die Zukunft geblickt. Deshalb freuen wir uns, dieses wunderbare Open Air Konzert an einem der schönsten Plätze am Wörthersee zu präsentieren“, erzählt Marina Anna Virgolini von „Stereo“. Karten dafür gibt es ab sofort online und ab 1. Juni auf ÖTicket.