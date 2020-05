Ex-Apple-Ingenieure arbeiten am Homepod-„Killer“

Syng nennt sich das in Venice, Kalifornien, beheimatete Unternehmen, das sich laut einem Bericht der „Financial Times“ aus früheren Mitarbeitern von unter anderem Apple, Harman International sowie Bowers & Wilkins rekrutiert und der Unternehmensbeschreibung auf LinkedIn zufolge „die Welt des Klangs neu erfinden“ möchte. Zu den Syng-Gründern gehören die ehemaligen Apple-Mitarbeiter Christopher Singer, der 20 Jahre lang an der Seite von Jony Ive am Design von unter anderem iPhone, Apple Watch und Homepod mitwirkte, sowie Afrooz Family. Letzterer zeichnete für das System der Klangeinmessung für Apples intelligenten Lautsprecher mitverantwortlich.