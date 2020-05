Mehr Rechte für Opposition: Grüne mit Klubstatus

„Modern, transparent und fair - so kann man die neue Verfassung und Geschäftsordnung des Burgenlandes in drei Worten zusammenfassen“, stellte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei der Präsentation der Verhandlungsergebnisse mit der ÖVP und den Grünen fest. Das Burgenland positioniert sich mit den geplanten Änderungen in der Landesverfassung und der weiteren Stärkung der Oppositionsrechte als Vorreiter unter allen österreichischen Bundesländern. „Das ist uns wichtig und das wollen wir auch, denn eine absolute Mandatsmehrheit bringt eine absolute Verantwortung mit sich. Die Mandatsmehrheit soll transparent und kontrolliert gestaltet sein“, so Doskozil.