VP-Anfrage: Hacker benötigt 6 Monate für Antwort

So schaut Verhöhnung von Oppositionsrechten aus: Auf eine Anfragebeantwortung von Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) zu Wartezeiten auf Operationen musste die Wiener ÖVP ganze sechs Monate und elf Tage warten. So lange wird es mit einer OP in Wien hoffentlich nicht dauern, aber das wurde dann nicht einmal verraten …