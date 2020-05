Zum 2. Mal Feuer im Keller eines Hauses gelegt

Vermutlich ein Zündler hatte gegen 18.15 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Keplerstraße den Brand im Fahrradkeller gelegt. Durch den Rauch wurden drei Bewohner, zwei Frauen (61 und 70 Jahre alt) und ein 46-jähriger Mann, verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Steyr gebracht.