„Nach der Geburt esse ich ein großes Eis!“

„Trotz der Umstände haben sich alle bemüht“

Dafür ist die Wienerin dankbar, die sich von der „besonderen“ Situation in Corona-Zeiten nicht beunruhigen ließ. Auch dann nicht, als die Krankenkasse trotz gültiger Verordnung nur die Hälfte des Bedarfs an Lanzetten und Teststreifen schickte. Begründung: die Corona-Krise. „Für die zweite Hälfte brauchte ich eine neue Verordnung.“ „Zuckerkranke Schwangere, die sich nicht an die Ernährungsempfehlungen halten und nicht, falls nötig, Insulin spritzen, gefährden sich und ihr Baby“, warnt Dr. Bassim. Tamara H. ist hingegen eine vorbildliche Patientin, die sich an die Vorgaben hält und 4-mal pro Tag Blutzucker misst - ihre Werte sind sehr gut, das Ungeborene normal entwickelt. Die „Naschkatze“ freut sich aber nach der Geburt auf ein großes Eis mit Schlagobers. „Sobald ihre Zuckerwerte nach der Entbindung wieder stimmen, darf sie sich natürlich belohnen“, schmunzelt der Gynäkologe. „Jede 3. Frau, die während der Schwangerschaft vorübergehend Diabetes entwickelt, erkrankt innerhalb von 8 Jahren dauerhaft an Diabetes Typ 2“, mahnt der Experte zur Vorsicht. Er rät, nach der Geburt weiterhin auf die Ernährung zu achten und zu regelmäßigen Blutglukosetests. Damit lässt sich das Leiden oft verhindern bzw. hinauszögern.