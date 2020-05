WHO: Neue Rekordzahl täglicher Neuinfektionen

1,5 Millionen Infizierte in den USA

Am schwersten betroffen sind nach wie vor die USA, dort stieg die Zahl der Toten binnen 24 Stunden um mehr als 1500 auf knapp 92.000. Mehr als 1,5 Millionen Menschen in den USA steckten sich bisher mit dem neuartigen Coronavirus an. Nach einer Prognose von Forschern der Universität von Massachusetts könnte die Zahl der Corona-Toten in den USA binnen 25 Tagen um weitere 22.000 auf 113.000 steigen. Das Weiße Haus rechnet mit insgesamt 100.000 bis 240.000 Opfern der Corona-Epidemie im Land. In Österreich ist mit 838 hingegen wieder die Grenze von 1000 Aktiv-Erkrankten unterschritten worden