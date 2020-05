Schallmauer durchbrochen: Unter 1000 Erkrankte

Keine Therapie bzw. Immunisierung in naher Zukunft

Nunmehr befinde man sich „auf der Rückfahrt mit diesem Schiff Richtung sicherer Hafen“. Dieser wäre in dieser Metapher „eine kausale Therapie oder Immunisierung im größeren Stil“, was aber beides in näherer Zukunft noch nicht absehbar sei. „Wir müssen aus einer Verantwortung heraus vorbereitet sein, sollten wir je wieder in schwerere Gewässer kommen“, forderte Markstaller. Er betonte auch, dass 80 bis 85 Prozent der Intensivbetten stets mit Patienten, die nicht an Covid-19 erkrankt waren, belegt waren. Die Struktur der Krankenhäuser sei so gut, dass es problemlos möglich sein sollte, „Second Victims“, also Todesfälle, die indirekt mit der Corona-Situation in Verbindung stehen - etwa durch Überlastung der Systeme -, zu verhindern.