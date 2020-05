Auch Bücher müssen jetzt in Quarantäne

Die Quarantäne betrifft nicht nur jene Bücher, die noch vor dem Lockdown ausgeliehen wurden. Bücherei-Chef Roman Huditsch: „Alle Bücher kommen derzeit für drei Tage in Quarantäne. Sie liegen in einem gut belüfteten Raum, erst dann dürfen sie wieder in die Regale.“ In anderen Bibliotheken werden die Bücher desinfiziert; bei der Arbeiterkammer nicht: „Wir binden sie aus Umweltgründen nämlich nicht in Plastik ein. Deshalb würde sie Desinfektionsspray beschädigen.“ Kunden sollen sich bereits an die ungebundenen Bücher gewöhnt haben. „Alle gehen sorgsam mit den Leihgaben um.“