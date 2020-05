Arbeiter stürzte in Montagehalle von Segelboot

Aus etwa 3,5 Metern Höhe fiel ein 56-jähriger bosnischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Vöcklabruck am 19. Mai gegen 14 Uhr bei Arbeiten an einem Segelboot in einer Bootshalle in Schörfling am Attersee. Er wurde verletzt ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck eingeliefert.