Ärztekammer-Chef: „Zweiter Lockdown unvorstellbar“

Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres sieht Österreich bisher gut unterwegs in der Zurückdrängung der Corona-Pandemie. „Wir sind weltweit gesehen ein Vorzeigeland“, sagte er am Montag in einer Online-Pressekonferenz. Nun müsse aber alles getan werden, um eine zweite Erkrankungswelle zu verhindern - denn: „Ich kann mir keinen zweiten Lockdown vorstellen.“ Dies würde weder in der Wirtschaft noch in der Bevölkerung auf Akzeptanz stoßen.