Politik und Wirtschaft kämpfen um Grazer Flughafen

Drei AUA-Verbindungen

Austrian betreibt ab Graz die Verbindungen nach Wien, Stuttgart und Düsseldorf, Lufthansa fliegt nach Frankfurt und München und die Swiss nach Zürich. Insgesamt hat die Gruppe so einen Anteil von über 70 Prozent am Passagieraufkommen am Thalerhof. „Speziell die Flieger nach Stuttgart und Düsseldorf sind reine Wirtschaftsverbindungen“, weiß Flughafen-Direktor Gerhard Widmann.