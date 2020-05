Seltene Nachzucht in Adlerarena gelungen

Man kann in der Adlerarena Burg Landskron wirklich von einer Sensation sprechen. Denn die Nachzucht eines Roten Milans ist noch nie gelungen. „Wir freuen uns total. So weit ich weiß, ist das überhaupt das erste Mal in ganz Österreich und es gibt überhaupt nur wenige Brutkolonien in freier Wildbahn“, berichtet Falkner Franz Schüttelkopf. Die wunderschönen Greifvögel sind vor allem in der Luft herrlich anzusehen. Der Rote Milan wird auch Gabel- oder Königsweihe genannt und stammt aus der Familie der Habichtartigen.