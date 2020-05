„Baby-Gangster“ gingen mit Messern aufeinander los

„Wie unter Freunden so üblich“

Bei der Durchsuchung der Jugendlichen konnten dann vor Ort und in der Nähe insgesamt drei Messer sichergestellt werden. Die Jugendlichen rechtfertigten sich damit, dass sie, wie das unter Freunden halt so üblich ist, nur am „Spaßraufen“ waren, ihrerseits aber nicht mit Messern herumgefuchtelt hätten. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Alle Jugendliche werden an die Verwaltungsbehörde angezeigt.