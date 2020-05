Kirchliche Feste beginnen wieder

Exakt 3200 Firmlinge bereiten sich seit Advent in Kärnten und Osttirol auf die Firmung vor. Doch alle 48 Firmungen mussten wegen der Krise verschoben werden. Jetzt werden sie in den 336 Kärntner Pfarren nachgeholt. Der Bischof gibt den Geistlichen die Erlaubnis, das Sakrament zu spenden. In den Kirchen gilt die Abstandsregel, es gibt kein Weihwasser, Masken sind Pflicht. Viele Pfarren verlegen die Zeremonie ins Freie. Den Auftakt macht Maria Rain zu Pfingsten. Pfarrer Ulrich Kogler: „Die erste Gruppe hat am Samstag Firmung, die andere am Montag. 80 Personen können in die Kirche mitkommen.“